Кременецькою місцевою прокуратурою здійснювалось процесуальне керівництво та підтримувалось обвинувачення у кримінальному провадженні за фактом домашнього насильства.

Як повідомляють у прес-службі прокуратури Тернопільської області, житель Збаразького району систематично вчиняв психологічне насильство над потерпілою, з якою перебував у сімейних відносинах, що призводило до її психологічних страждань, розладів здоров’я та погіршення якості життя.

Прокурором доведено у суді, що 35-літній житель Кременеччини впродовж 2019 року знущався над 60-літньою матір’ю, виганяв її із будинку та погрожував фізичною розправою.

За результатами судового розгляду особу визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ст.126-1 КК України та призначено покарання у виді громадських робіт.

