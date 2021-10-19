Син встромив ножа у ногу рідному батькові. Чому – не пам’ятає

До співробітників Зборівського відділення поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до них з проникаючим ножовим пораненням доправили 61-річного чоловіка.

Поліцейські встановили, що травму потерпілий отримав за місцем свого проживання від 40-річного сина.

За попередньої інформацією, родичі розпивали спиртне, коли між ними виникла суперечка. Що стало причиною сварки – пригадати не можуть. В якийсь момент 40-річний чоловік схопив кухонний ніж та завдав ним удар в ногу своєму батькові.

Отримане потерпілим поранення кваліфіковане як середньої тяжкості.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 3 років позбавлення волі.