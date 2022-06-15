Бізнесмен Андрій Гута виводив гроші на офшорні рахунки з найбільшого виробника зерна в Україні, аграрного холдингу “Мрія”.

Про це пише “Апостроф” у своєму розслідуванні “Мрія” для махінацій: як Андрій Гута довів свій агрохолдинг до банкрутства”.

За інформацією видання, Гуту розшукує Інтерпол, він після банкрутства “Мрії” живе у Швейцарії “і активно займається стартапами”, але країна не видає його міжнародній поліції.

“У серпні 2014 року компанія “Мрія”, один із найбільших в Україні виробників сільгосппродукції, оголосила про банкрутство. Компанія, кредиторами якої були IFC, “Альфа банк”, Credit Agricole, Deutsche Bank DBU, Erste, ПУМБ, луснула, як мильна бульбашка. Борг $1,3 млрд висів над холдингом, віддавати його не було чим, а головне – було нікому: засновник компанії зник із значними сумами грошей. Пізніше з’ясували, що у звітності “намальовано” було не лише земельний банк та врожайність, а й фінансові результати окремих компаній холдингу. Щодо “Мрії” запустили процес ліквідації на Кіпрі, де її було зареєстровано”, – ідеться у розслідуванні.

Журналісти стверджують, що на виведені гроші “було куплено розкішну віллу в горах Баварії”, і ця нерухомість – найдорожча на німецькому ринку. Із посиланням на дані проєкту Suisse Secrets “Апостроф” пише, що гроші на придбання вілли було надіслано з рахунку в банку Credit Suisse.

“Дані Suisse Secrets засвідчують, що під проводом Андрія Гути було підписано 13 корпоративних і три особисті рахунки, відкриті у Credit Suisse у період із листопада 2008 року до грудня 2013 року. Корпоративний рахунок “Мрії” з найбільшим залишком (222,9 млн швейцарських франків, або приблизно $243 млн) у п’яти випадках використовували для придбання акцій шахрайських кіпрських компаній”, – зазначають автори матеріалу.

В арбітражному документі, який отримав міжнародний Центр із дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP), ліквідатор “Мрії” Кріс Яковідес заявив, що Гута використав цей рахунок агрохолдингу у CreditSuisse лише для фіктивного переказу грошей. 19 грудня 2011 року на нього надійшло $37,9 млн, а вже за кілька днів $21 млн було переказано двом компаніям на Британських Віргінських островах, які належали Гуті.

Під приводом придбання акцій офшорних компаній з активами $12 тис. Гута вивів із рахунків агрохолдингу “Мрія” на особисті рахунки щонайменше $100 млн, зазначає видання.

“2019 року Кіпр видав європейські ордери на арешт Андрій Гути, а 2020-го “червоний циркуляр” випустив Інтерпол, проте влада Швейцарії досі не схвалила запиту на екстрадицію”, – стверджує “Апостроф”.

Джерело: Гордон