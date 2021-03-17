Викрадача розшукали та затримали за декілька годин після надходження заяви про викрадення транспортного засобу.

16 березня близько дев’ятої години ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Городища Козівської ОТГ про те, що з підсобного приміщення вночі хтось викрав скутер марки Suzuki Lets, 2005 року випуску. На місце події вихала слідчо-оперативна група.

Зі слів начальника відділу поліції №1 міста Бережани Артема Колодія, під час спілкування із заявником, останній запідозрив у вчиненні злочину власного сина, адже молодик раніше уже мав проблеми із законом – сім років відбував покарання у колонії за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого. До того ж, чоловік зловживає алкоголем і траплялися випадки, коли виносив з дому майно, аби було за що випити.

Пошуки зловмисника почалися негайно. Бережанські оперативники спільно з колегами із обласного управління поліції за декілька годин встановили місце знаходження 38-річного викрадача. Затримали його в Тернополі – чоловік на ринку шукав потенційного покупця скутера.

З’ясувалося, лиходій заховав крадений транспортний засіб в одному з гаражних кооперативів поблизу обласного центру. Мав намір продати його, але планам завадили поліцейські.

Наразі зловмисник затриманий в порядку статті 208 КПК. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 ККУ. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.