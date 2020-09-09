На Тернопільщині Московський Патріархат активно включився у виборчий процес.

5 вересня в Україні офіційно стартувала виборча кампанія до місцевих рад. Хоча Тернопільщину традиційно вважають електоральним полем патріотичних політичних сил, боротись за голоси виборців у нашій області будуть і проросійські партії.

На парламентських і президентських виборах найбільшу підтримку проросійські сили, зокрема «ОПЗЖ» та її представник Юрій Бойко отримали у Почаєві та інших населених пунктах області, де є парафії УПЦ МП. На місцевих виборах їм, очевидно, конкуренцію за голоси вірян Московського Патріархату складе партія проросійського блогера Анатолія Шарія.

Нагадаємо: Анатолій Шарій – колишній український журналіст, проросійський пропагандист, який веде власний відеоблог. Раніше судимий за стрілянину у закладі громадського харчування і педофілію, страждав ігроманією. Жителів Західної України Шарій називає «людьми другого сорту», а у війні на Донбасі обстоює тези російської пропаганди, в тому числі про збитий пасажирський літак рейсу МН-17. У червні 2019 року створив політичну партію, яку намагався провести до парламенту.

Прихильники «Партії Шарія» вже розпочали агітаційну кампанію у Кременецькому районі та похвалились світлинами з проведеної акції. Щоправда, на перший погляд її учасники здебільшого підліткового віку, тому навряд зможуть проголосувати на виборах.

До слова, участь у акції взяли сини проректора Почаївської духовної семінарії УПЦ МП Тарасій і Максим Плаксій.

Тарасій Плаксій раніше вже потрапляв у поле зору ЗМІ через свої сумнівні поїздки в Росію. Хмельницький блогер Андрій Попик ще минулого року публікував викривальні матеріали про те, що син проректора з виховної роботи Почаївської духовної семінарії Олега Плаксія – Тарасій, як керівник обласної структури Анатолія Шарія у Хмельницькій області, гуртує навколо себе прихильників антиукраїнських поглядів, проводить акції та збирає на свою картку гроші на антиукраїнську діяльність.

Цікаво, що у 2015 році Тарасій Плаксій проходив військово-десантну підготовку у релігійній громаді Московського Патріархату у Вінницькій області, яка має власний, подарований депутатом-регіоналом з Донецька, літак. З такою підготовкою – пряма дорога в армію. Але ж чию? Принаймі, з російською армією Тарасій нещодавно справу таки мав. 17 червня 2017 року, тобто на третьому році війни з РФ, він брав участь у легкоатлетичному забігу Міністерства оборони РФ до Дня Росії на полігоні “Алабіно”. Там же ж розташовані декілька військових частин і найбільша тренувальна база Росії, де в тому числі тренуються бойовики “ДНР” і “ЛНР”.

Після повернення з Росії, Плаксій ще активніше став поширювати у соцмережах матеріали антиукраїнської пропаганди, за що отримав шквал справедливої критики від патріотичних користувачів інтернету. Попри це, він продовжує розбудовувати на Західній Україні мережу наївних та “ідейних” прихильників «Шарія», а Московський патріархат та позиції його батька – проректора Почаївської духовної семінарії, поки-що дають йому для цього додаткові можливості.