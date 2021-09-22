Петро Заставний і його дружина Аліна Френдій виступили у ролях ведучих третього випуску телепроєкту “Танці з зірками”.

19 вересня шоу вийшло в ефір. Його відкрили судді Катерина Кухар, Влад Яма та Макс Чмерковський. Ведучими бекстейджу виступили тернопільська блогерка Аліна Френдій та її чоловік продюсер гурту TVORCHI Петро Заставний, пише 0352.ua.



Про подію Аліна Френдій повідомила у своєму блозі в Інстаграм.



“Вчора в нас був неймовірний досвід стати ведучими бекстейджу на шоу “Танці з Зірками”. Ми побачили реальне життя за лаштунками і взяли інтерв’ю в усіх зіркових пар, які танцюють у проєкті. Зайшли ми на локацію павільйону близько 14 год, а вийшли біля 2 ночі.

Сказати, що було важко — це нічого не сказати. Але досвід, який ми отримали був точно того вартий — я зрозуміла, що ми з @petro_zstvn дуже навіть класна пара ведучих.



Випуски будуть доступні на ютуб каналі “Танців з Зірками”. А у прямому ефірі ми з‘явились навіть декілька секунд, і я змогла вам помазати рукою, бачили нас?”, – ідеться у повідомленні.