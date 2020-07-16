На власній сторінці в Інстаграм Петро Заставний, ресторатор та син відомого політика, екс-нардепа та колишнього мера Тернополя – Романа Заставного виставив сімейну фотографію.

На світлині Петро разом з дружиною Аліною Френдій, відомою блогеркою та підприємцем, а також біленький та новенький автомобіль “Porche Cayenne Coupe” з червоним бантиком.

Під фотографією Петро Заставний написав, що він здійснив ще одну мрію коханої дружини, пишуть Тернополяни.

На популярних сайтах з продажу автомобілів, дана машина вартує від 100 до 250 тисяч доларів, в залежності від року та комплектації.

Аліна Френдій написала, що машину замовили ще у листопаді, стояли в черзі на виготовлення, а потім ще карантин і….. нарешті машина прибула.

“Мрія, до якої я йшла довго і старанно”, – зізналася Аліна Френдій.

Додамо, цього року Аліна Френдій та Петро Заставний вперше стали батьками. Аліна 12 лютого народила первістка – Яна.

Фото зі сторінки в Інстаграм Петра Заставного та Аліни Френдій.