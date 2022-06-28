У День Конституції України, 28 червня, до єпархіального управління завітали представники парафії Покрови Пресвятої Богородиці села Залісці Кременецького району. Вони подали прохання про прийняття парафії до складу Тернопільської єпархії ПЦУ.
Рішення відмовитися від підпорядкування московському патріархату і перейти у лоно помісної української Православної Церкви релігійна громада Залісців ухвалила переважною більшістю голосів.
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Архієпископ Нестор задовольнив клопотання і видав відповідний указ. Віднині парафія Покрови Пресвятої Богородиці с. Залісці увійшла до Шумського благочиння Тернопільської єпархії Православної Церкви України.