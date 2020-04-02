У штабі для боротьби з коронавірусом розповіли про третього тернополянина, у якого виявили небезпечну інфекцію.
Відомо, що чоловікові 55 років, повернувся із Польщі. 14 днів перебував на самоізоляції, температура та інші симптоми коронавірусу в нього з’явилися на 17 добу після приїзду в Україну.
Зараз чоловік перебуває в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Стан пацієнта середньої важкості.
З тернополянами, у яких підтвердили коронавірус раніше, чоловік не контактував.
Медики вкотре звертаються до тернополян: залишайтеся вдома та дотримуйтеся правил карантину.
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