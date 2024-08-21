Шрус (або кутовий шарнір) колеса є ключовою частиною передньої або задньої піввісі автомобіля. Його основна функція полягає в тому, щоб забезпечити поворот колеса під час руху, а також передачу обертального руху з піввісі на колесо. Ось детальніша інформація про шрус:

  1. Конструкція: Шрус складається з кульових або циліндричних шарнірів, що містять кульові чи конічні підшипники, які дозволяють піввісі обертатись у великих кутах. Вони зазвичай мають захисний манжет (пиловідштовхувач), що захищає внутрішній механізм від пилу і бруду.
  2. Функції:
    1. Передача обертального руху: Шрус дозволяє передавати обертальний рух з піввісі на колесо автомобіля при повороті.
    1. Підтримка поворотності: Він забезпечує високий ступінь поворотності, що дозволяє автомобілю керувати легко і точно.
    1. Амортизація кутів: Шрус амортизує відхилення кутів між піввіссю та колесом, що виникають внаслідок нерівностей дороги.
  3. Знос і проблеми: Знос або пошкодження шрусу може призвести до таких проблем, як:
    1. Шуми: Специфічні стуки або скрежетання під час поворотів.
    1. Гумовість керування: Поява “вібрацій” під час руху або відчуття гумовості керування.
    1. Витік мастила: Поява олії або мастила під манжетою шруса, що свідчить про її пошкодження.
  4. Заміна і обслуговування: Якщо ви помітили будь-які з перелічених вище ознак, рекомендується звернутися до кваліфікованого механіка для огляду і, при необхідності, заміни шрусів. Заміна вчасно допоможе уникнути серйозних проблем з керованістю і безпекою на дорозі.

Отже, шруси коліс є важливим елементом підвіски автомобіля, який варто регулярно перевіряти і обслуговувати для забезпечення безпеки і ефективності руху вашого автомобіля.

Симптоми несправності шруса можуть виявлятися різноманітними способами, і вони мають прямий вплив на керованість автомобіля. Ось деякі основні ознаки, на які варто звернути увагу:

  1. Шуми під час поворотів: Один з найчастіших симптомів несправності шруса – це поява стуку або скрежетання під час поворотів, особливо при різкому повороті в один бік. Це може бути спричинене зносом внутрішніх механізмів шруса або відсутністю достатньої кількості мастила в шрусі.
  2. Вібрації або “вібруюче” керування: Якщо шрус став несправним, це може призводити до вібрацій в кермі та почуття “вібруючого” керування під час руху. Це відчуття може збільшуватися при високих швидкостях або під час руху по нерівностях дороги.
  3. Гумовість керування: Несправний шрус може призводити до відчуття, що кермо стає “гумовим” або “пливучим”, особливо при руху на великій швидкості або при різкому керуванні. Це може зменшити точність керування автомобілем.
  4. Витік мастила: Якщо манжета шруса пошкоджена або виснажена, це може призводити до витоку мастила. Витік мастила під манжетою може бути помічений під автомобілем після зупинки.
  5. Підвищений знос шин: Несправний шрус може призводити до нерівномірного зносу шин, особливо на зовнішніх або внутрішніх краях шин. Це відбувається через неправильну геометрію коліс, яка може бути наслідком несправності шруса.

Шруси є важливими компонентами підвіски, які безпосередньо впливають на керованість автомобіля. Несправний шрус може знизити стійкість автомобіля на дорозі і створити небезпечні умови під час керування. Тому важливо регулярно перевіряти стан шрусів під час технічного обслуговування автомобіля і вчасно заміняти їх, якщо виявлені ознаки зносу або пошкодження.