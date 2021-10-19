Багато хто з людей, особливо старшого віку, доволі консервативні у своїх звичках та уподобаннях і воліють жити, можливо, у гіршому, але звичному, аніж шукати краще, але таке, що може попервах створювати незручності та дискомфорт. Сам належу до цієї категорії обивателів, отож коли, ледь нахилившись, спускаю воду в унітазі свого нового помешкання і мені з нього потужний потік бризкає майже просто в обличчя, мимоволі пригадую “бородатий” анекдот про Васілія Івановича Чапаєва:

– Ну как новая квартира, Василий Иванович?

– Да нормальная, но умывальник какой-то странный: дернешь за веревку, напиться успеваешь, а руки помыть – уже нет.

Таких новинок на кожному кроці чимало. Вікна відкриваються не так, як раніше. Ключ у вхідні двері запихається з труднощами і скреготом. Кран на кухні повертається якось аж дикувато. Двері холодильника відкриваються так, що регулярно дістаю ними по лобі. В душову кабінку, яка замінила ванну на колишній квартирі, залазиш наче у якийсь незручний скафандр. Краєвид за вікном здається не таким привабливим для ока, як раніше, і навіть пси надворі гавкають якось не так…

Це – тимчасові (хочеться вірити) незручності окремо взятого і схильного до старечого буркотіння індивіда. Якщо ж подивитися на це явище трохи ширше, то в світлі сказаного вище стає більш зрозумілим нарікання людей, чия молодість припала на період застою, на нинішні, скажемо відверто, не дуже веселі реалії та їхнє ж зітхання за колишніми часами. І квартплата тоді була копійчана, і соціальні гарантії вагоміші, і жити можна було відносно (в рамках непорушних кордонів “великого и могучего”) спокійно, і духовність людей (попри значно менше число храмів) була вищою, і моральна атмосфера в суспільстві – значно здоровішою.

Їхні опоненти, певен, наведуть цілу купу контраргументів на користь того, що оту заскорузлу, гранично заідеологізовану й побудовану на страху і примусі систему обов’язково треба було зламати – надто вже багато людських доль зламала вона сама. А те, що живеться нині багатьом нелегко – ну, що ж, це звичні хвороби рості. Нічого, з часом все налагодиться, “устаканиться”…

У новому помешканні, не виключено, й налагодиться. От у межах великої країни… Тут радше видається доречною приказка “Не дай вам Боже жити в епоху змін”…