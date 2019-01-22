“Сила нації у Єдності!” – звернення Сергія Надала з нагоди Дня соборності

22/01/2019 Розмір тексту:

Дорогі тернополяни, українці!

22 січня ми відзначаємо знаменну дату – День соборності України, який цього року припав на 100-річчя Акту Злуки.

Сто років тому вперше за багато століть усі українські землі та український народ об’єдналися у межах єдиної держави.

Акт Злуки став символом реалізації головної ідейної мети української нації. Роками українців сварили зовнішні сили. Рвали наш народ та нашу країну на шматки. Ділили нас за принципом віри чи політики. Саме провокований ззовні розбрат століттями давав підстави ворогам України говорить про відсутність українського народу та української нації, як такої. Акт Злуки показав усьому світові — українці це державна нація, котра прагне бути собою та самостійно керувати у своєму домі.

Сто років тому українська держава впала під ударами зовнішніх та внутрішніх ворогів. Але символ єдності залишився. Здатність до самоорганізації дала нам бурхливий розвиток економічної кооперації першої половини 20-го століття. Українці створили міцну економіку мало залежну від окупаційного режиму. Вони дали кошти на освіту і виховання власних політичних та патріотичних еліт. Українці мали змогу бути собою, усвідомлювати себе єдиною нацією, навіть тоді, коли про них забув весь світ.

Цю здатність перемагати у єдності, найкраще описав Патріарх Йосиф Сліпий, коли сказав: “Ми українці мали скрізь одну прикмету: де б не найшлися — ми організовувалися у громаду… Прикмета організованості — то велика прикмета народу, то запорука, що нарід зможе сам собою кермувати, знає ким він є, знає як за свою правду, долю й волю стати серед непригожих обставин”.

Завдяки опорі на єдність постала Українська Повстанська Армія. Мета цієї народної армії також побудована навколо єдності українців. “Під синьо-жовтим прапором свободи. З’єднаєм весь великий нарід свій”, – співали повстанці. І незалежна Україна постала, попри усі зусилля окупаційної радянської влади. Попри море брехні. Попри репресії і катівні.

21 січня 1990 прості українці вийшли у “Живий ланцюг”, що з’єднав Схід і Захід України. Цим символічним кроком було продемонстровано — українці пам’ятають себе.

Ця ж здатність єднатися стала нам у нагоді у 2014 році, коли агресор прийшов на нашу землю. Об’єдналися всі: народ, армія, громади. У нас була спільна мета — зупинити ворога.

Ми йдемо уперед і зміцнюємо нашу єдність. Цього року зроблено крок до духовної єдності українців між собою. Розірвано ланцюг, який століттями тримав нас у залежності від російської імперії. Українці перемагали у минулому, коли були єдиною нацією і програвали, коли їх розділяли вороги. Цей принцип діє і сьогодні.

Сьогодні маємо берегти і захищати цю єдність.

Бути собою — це відкидати брехню тих, хто зневажає наші головні цінності.

Це наші спільні традиції, наша мова, наша держава, наша історія та наші герої.

Це основа політичної та ідейної єдності українців.

З політичної єдності громади, самоврядування, влади навколо інтересів своєї політичної нації та своєї держави — починається шлях до добробуту економічного та соціального. Це ті принципи, які багато років відстоюють українські націоналісти-свободівці. Націоналізм — не є ненавистю до інших націй. Це єдність і любов до свого народу і своєї землі.

Тож, хай кожен пам’ятає: “Сила нації у Єдності!” – і кращим патріотом є той, хто незалежно від свого походження працює на єдність України та українського народу!

Міський голова Тернополя Сергій Надал