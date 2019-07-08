Сильний вибух, вогонь та понівечені автівки: ніч у Тернополі минула неспокійно.

Вісім контейнерів для сміття згоріло цієї ночі в Тернополі на вулиці Київській та Лепкого. Через сильну пожежу постраждали і кілька автівок. Люди кажуть, контейнери підпалили навмисно, тим часом у поліції шукають причетних до вандалізму. Детальніше – у сюжеті Телеканалу Тернопіль 1.

Вісім сміттєвих баків згоріло вночі у Тернополі на вулиці Київській, 10 та Богдана Лепкого, 14. Пожежа трапилась близько 3-ої ночі. Через вогонь обгоріли і кілька авто, які водії припаркували ввечері напередодні пожежі. Температура вогню була настільки високою, що у машин поплавились покришки, колеса та фари.

Рахує збитки і тернополянин Олег. Чоловік залишив авто біля контейнерного майданчика на Київській. Каже, машину тільки нещодавно пригнав з Європи.