Штормове попередження оголосили на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, у краї в неділю температура повітря підвищуватиметься до 32 градусів тепла, місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, пориви північно-західного вітру сягатимуть 15 – 20 м/с.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 28 липня буде вітряно: вітер вночі південний, 5 – 10 м/с; вдень північно – західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура по області вночі 14 – 19° тепла, вдень 28 – 33° тепла; по м. Тернополю вночі 15 – 17° тепла, вдень 30 – 32° тепла. Попередження про метеорологічні явища: в області та місті 28 липня вдень пориви північно – західного віту 15 – 20 м/с., І рівень небезпечності, жовтий.

«До наших західних кордонів наблизиться атмосферний фронт. Він принесе аж ввечері в неділю грозові дощі. Температура повітря буде високою. Протягом дня очікується +29+33 градуси. Проте у понеділок в тилу атмосферного фронту пошириться прохолодніше повітря і в більшості областей України 29-го липня температура знизиться до +20+26 градусів. Попри освіжаючі синоптичні новини, не забувайте, що в зв’язку із стрибками погоди, через проходження атмосферного фронту і зміни повітряних мас ймовірні загострення серцево-судинних недуг, млявість, головний біль, сонливість і все це у понеділок, коли робочий тиждень лише розпочнеться», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: у лісах та інших природних об’єктах на більшій частині території області – надзвичайна пожежна небезпека 5-го класу, в північній її частині – середня пожежна небезпека 3-го класу. Погодні умови області сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження лісових пожеж.

Софія Романська