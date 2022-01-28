Штормове попередження через сильні вітри та хуртовини оголосили на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, протягом доби у краї зберігатимуться складні погодні умови. Спостерігатимуться сильні опади, а пориви західного вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду.

Через хуртовини погіршиться видимість на автошляхах. Також ускладнюватиме ситуацію для водіїв і пішоходів ожеледиця. “В Україну знову йдуть сильний вітер, опади та налипання мокрого снігу. У п’ятницю атмосферні фронти циклону на ім’я Marie принесуть до нас сніг, мокрий сніг. Місцями очікується налипання мокрого снігу. Вітер південно-західного напрямку задуватиме і завіватиме до штормового на Заході. Вже протягом дня повсюди в Україні крутитиметься близько нуля. Поки що Україною ходять атмосферні західні фронти з вітрами переважно західних напрямків, тому вологи та стрибків тиску вистачатиме. Погода — стрімка, бурхлива, але адекватна українському клімату”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, складні погодні умови зберігатимуться і вихідними, а наступного тижня обіцяють більш суху та морозяну погоду.