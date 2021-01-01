Сильні та стильні: у Тернополі видали календар з видатними спортсменами

Днями у приміщенні «Квітоцентру» відбулася презентація ексклюзивного календаря «Тернопіль спортивний 2021: нестримні та стильні», героями якого стали видатні спортсмени нашого міста, котрі представляють різні види спорту.

Метою проєкту є інформування громадськості про спортивні осередки, що працюють та розвиваються у Тернополі, залучення молоді до фізичної активності шляхом прикладу особистих досягнень відомих спортсменів.

Усього випущено 100 примірників річного календаря.

Кожен місяць у календарі – це окрема історія особистих перемог, виснажливих тренувань та відданості спорту.

Герої календаря – яскраві та гідні представники свого напрямку, майстри спорту, переможці та фіналісти змагань.

Січень: Роман Кучер – фрістайл,

Лютий: Олександр Шилівський – легка атлетика,

Березень: Тетяна Чубата – карате,

Квітень: Каріне Айрапетян – бокс,

Травень: Теодор Аркуша – панкратіон,

Червень: Олександ Тугарєв – віндсерфінг,

Липень: Ліля Ліхновська – паурліфтинг,

Серпень: Сергій Лисобей і Абдурахман Салег – плавання,

Вересень: Святослав Гарин – директор футбольної академії,

Жовтень: Евеліна Кушнір – фітнес-бікіні,

Листопад: Володимир Мірчів – волейбол,

Грудень: Тетяна Костенко – дзюдо, самбо.

Під час презентації календаря відбулося також нагородження партнерів Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення «Партнер року 2020».

Більше фото з події можна переглянути на офіційній сторінці Центру у соціальній мережі Фейсбук.

Організатори заходу: Тернопільська міська рада та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.