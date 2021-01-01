Днями у приміщенні «Квітоцентру» відбулася презентація ексклюзивного календаря «Тернопіль спортивний 2021: нестримні та стильні», героями якого стали видатні спортсмени нашого міста, котрі представляють різні види спорту.
Метою проєкту є інформування громадськості про спортивні осередки, що працюють та розвиваються у Тернополі, залучення молоді до фізичної активності шляхом прикладу особистих досягнень відомих спортсменів.
Усього випущено 100 примірників річного календаря.
Кожен місяць у календарі – це окрема історія особистих перемог, виснажливих тренувань та відданості спорту.
Герої календаря – яскраві та гідні представники свого напрямку, майстри спорту, переможці та фіналісти змагань.
Січень: Роман Кучер – фрістайл,
Лютий: Олександр Шилівський – легка атлетика,
Березень: Тетяна Чубата – карате,
Квітень: Каріне Айрапетян – бокс,
Травень: Теодор Аркуша – панкратіон,
Червень: Олександ Тугарєв – віндсерфінг,
Липень: Ліля Ліхновська – паурліфтинг,
Серпень: Сергій Лисобей і Абдурахман Салег – плавання,
Вересень: Святослав Гарин – директор футбольної академії,
Жовтень: Евеліна Кушнір – фітнес-бікіні,
Листопад: Володимир Мірчів – волейбол,
Грудень: Тетяна Костенко – дзюдо, самбо.
Під час презентації календаря відбулося також нагородження партнерів Тернопільського міського центру фізичного здоров’я населення «Партнер року 2020».
Більше фото з події можна переглянути на офіційній сторінці Центру у соціальній мережі Фейсбук.
Організатори заходу: Тернопільська міська рада та Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.
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