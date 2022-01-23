Сильні морози сунуть на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, температурні показники вночі знижуватимуться до 15-13 градусів морозу.

Мінусова температура повітря спостерігатиметься і денної пори.

Протягом тижня тенденції зі зниження температурних показників посилюватимуться. Ускладнюватимуть ситуацію сильні вітри та ожеледиця, що вимагатиме посиленої уваги водіїв, пішоходів і комунальників.

“Понеділок буде в Україні морозним. Найближчої ночі очікується -7 -14 градусів, завтра вдень -4-8 градусів. На дорогах ожеледиця штовхатиметься і пхатиметься. Давайте їй здачі неслизьким зручним взуттям! І навіть, якщо ви не поїхали в гори — гірські черевики стануть у пригоді. У західному регіоні обійдеться без істотних опадів”, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, потепління прийде в Україну з другої половини тижня, починаючи із західних областей. Вже від середи обіцяють повернення незначних плюсів.