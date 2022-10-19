Густа завіса диму, тонкий аромат тютюну та неспішна бесіда – основні атрибути давньої культури тютюнопаління. Сигари та сигарили виникли як символ неквапливого задоволення, для виготовлення обох видів використовують один із найкращих сортів тютюну, дбайливо вирощеного під спекотним сонцем Куби, Нікарагуа чи Домінікани.

Протягом тривалого часу сигари та сигарили були символом особливого статусу людини у суспільстві. Тільки багаті та могутні могли дозволити собі задоволення купити вишукану сигару та провести кілька годин, смакуючи її аромат.

Втім, і сьогодні вишуканий тютюн рідкісної сигари порадує справжнього поціновувача. Оригінальні тютюнові вироби та сигарили можна купити на сайті https://turbo.ua/ru/category/syhary-ta-syharyly. Трохи часу та кілька кліків – питання статусного подарунку вирішено! Ви також можете скористатися доставкою та не хвилюватися про те, скільки часу вам потрібно буде провести у пробках у пошуках потрібного товару.

Сигари та сигарили: відмінності, переваги та недоліки

Сигара. Створення сигари – унікальне мистецтво. Сигара складається з покривного і сполучного листів тютюну, а родзинкою і душею сигари є внутрішній накопичувач, що містить унікальність певного смаку і аромату виробу. Сполучний лист формує фігуру сигари і утримує у цій формі наповнювач, а покривний лист відповідає за зовнішню привабливість та загальне візуальне враження. Саме до останнього найбільша увага, тому покривний лист виготовляють із сортів тютюну високої якості.

Сигарила. На вигляд — маленька сигара. Сигарила з’явилася у відповідь на підвищений попит на якісні тютюнові вироби і темп життя, що прискорюється: часу на перекури було все менше, а позбавлятися статусної звички середній клас не хотів. Перші сигарили у продажу з’явилися на початку ХХ століття та стали широко популярними у країнах Європи.

Але відмінність не тільки у розмірі: до складу сигарили входить подрібнений тютюн, загорнутий у цільний тютюновий лист. У більшості видів сигарил використовуються суміші тютюну та ароматизовані добавки, що дозволило створити досить цікаві та оригінальні бленди.

Але і це ще не всі відмінності. Давайте ще порівняємо їх:

якісна сигара дарує поціновувачам ароматного диму від 30 хвилин до… двох годин, сигарила – до 15 хвилин;

наповнювач сигар – цілий та порізаний лист (залежить від скручування виробу – ручний або машинний), сигарила наповнюється в основному тютюновою крихтою та виключно машинним способом;

кінчики сигарил відкриті, курити їх можна одразу діставши з пачки. А ось сигари потрібно обрізати за допомогою спеціального пристрою, прозваного «гільйотиною»;

сигарили оснащуються фільтром, що полегшує процес куріння, у сигарах фільтра бути не може;

температура при тлінні у сигарили значно нижча, ніж у сигари. Це дозволяє використовувати ароматичні добавки та створити розширений асортимент виробів з оригінальною композицією;

суттєва різниця у розмірах виробів. Максимальний розмір сигарил до 12 мм, середній діаметр сигар 10-20 мм.

Основні переваги сигарили, як можна укласти — і ціна, і час куріння значно скорочені порівняно з класичною сигарою, тому любителі якісного тютюну можуть насолодитися ним навіть у невелику перерву. Для задоволення від хорошої сигари треба виділити час. Також сигарили не потребують особливих умов зберігання та додаткових маніпуляцій при використанні.

Особливості куріння сигар та сигарил

Загальне для сигар та сигарил – принцип куріння. І ті, й інші курять не затягуючись, тому що вміст нікотину в них значно вищий, ніж, наприклад, навіть у найміцніших сигаретах.

Отримати задоволення від аромату тютюнового диму, вдихнути, покатати його в роті, як вишукане вино, відчути пряні нотки і розслаблено відволіктися… Щодо вибору між сигарами та сигарилами — він індивідуальний. Смакові уподобання та кількість вільного часу, який можна наповнити димом, допоможуть вам зробити правильний вибір. Спробуйте обидва варіанти та виберіть собі той, який вам найбільше до вподоби.