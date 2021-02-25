Потепління призвело до танення льоду на водоймах краю. Втім, це не зупиняє любителів “тихого полювання”. Рибалки заполонили Тернопільський став та інші водойми в області.

Тернополянин Ігор Кучеренко рибалить з дитинства. Чоловік переконаний, що перебування на льоду безпечне, якщо дотримуватися основних правил.

“Крига поки що міцна. Це помітно з першого погляду. А ми ще перевіряємо її спеціальним способом. Лід переважно блакитний, а це означає, що він достатньо міцний. Правда біля берегів вже є лід білуватого кольору, це пов’язано з потеплінням, поступово тане крига. Я без палиці і мотузки на лід не вирушаю, неподалік колеги рибалять, атмосфера пречудова. Шкода відпускати ту зиму”.

У ДСНС області наголошують: рибалки, які зараз перебувають на льоду, ставлять під загрозу своє життя і здоров’я.

“Основні правила безпеки на водних об’єктах у зимовий період такі: під час руху по льоду варто звертати увагу на його поверхню, обходити небезпечні місця та ділянки, покриті товстим шаром снігу. Особливо обережними слід бути в місцях зі швидкою течією, джерелами, струмками та теплими стічними водами промислових підприємств, що впадають у водний об’єкт, з кущами і травою, що виступають над поверхнею; перш ніж ступити на лід, необхідно дізнатися про товщину льоду на водному об’єкті, у різних місцях ставу товщина льоду може бути різною”.

Любителів “тихого полювання” просять носити рятувальні жилети, а також перевіряти міцність льоду.