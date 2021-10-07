У тернопільському зоокутку виявили Сибірку. Поні – єдина тварина в звіринці, у якої виявили це захворювання, і яка загинула. Труп коня спалили, інших тварин оглянули, провакцинували та помістили у карантин.

Аби запобігти поширенню Сибірки, на території парку провели різні санепідеміологічні заходи. Чи можна сьогодні назвати парк безпечним для відпочивальників і які заходи вжили для запобігання поширення інфекції – у матеріалі Файного міста.

Спалах Сибірки востаннє зареєстрували на території Тернопільщини 25 років тому – у 1996 році. Тоді захворіла велика рогата худоба. На сьогодні в області налічується 379 стаціонарно-неблагополучних пунктів щодо Сибірки. Це об’єкти, де незалежно від часу та обставин мав місце спалах зазначеного захворювання.

“Справа у тому, що збудник Сибірки буває у вегетативній (в організмі людини чи тварини) та споровій формі (у ґрунті). Спори Сибірки можуть зберігатися невизначений час. За науковими даними, сто і навіть більше років. Також спори можу мігрувати із ґрунтовими водами. Тому, якщо стаціонарно-неблагополучний пункт є – це завжди постійна загроза”, – інформують у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Тернопільській області.

Зоокуток, де виявили Сибірку, розміщений у практично центральній частині Тернополя – в гідропарку “Топільче”. Територію зеленої зони, що є популярним місцем відпочинку містян та гостей обласного центру, фахівці визнали неблагополучною. Проте додають, небезпеки для людей, які гуляють у парку та неподалік звіринця, немає.

“Прийнято ряд важливих рішень та вжиті заходи, спрямовані на запобігання поширення Сибірки на території парку “Топільче” , який є неблагополучною зоною. Встановлено осіб, які мали безпосередній контакт із тваринами зоокутка. За ними впродовж інкубаційного періоду вестиметься постійний нагляд.

В парк можна заходити. Є подвійна зона. Тварини відгороджені, знаходяться в спеціальних загороджених зонах, вільно пересуваються цими територіями. Загрози поширення інфекції немає”, – повідомив заступник голови Тернопільської ОДА Ігор Гайдук.

Окрім вже виконаних заходів, на території зоокутка та парку «Топільче» проведуть дослідження води та ґрунту на наявність спор сибірки. Також спеціалісти ветеринарної медицини у межах Тернополя контролюватимуть за станом здоров’я тварин в індивідуальних господарствах. Посилено контроль за роботою закладів роздрібної та оптової торгівлі м’ясною продукцією, а також заходи з ліквідації стихійних та несанкціонованих місць продажу харчових продуктів.

ДОВІДКА. Сибірка — гостре зоонозне інфекційне захворювання, що перебігає в людей найчастіше з ураженням шкіри з утворенням специфічного карбункулу, набряку та регіонарного лімфаденіту на тлі гарячки та інтоксикації, рідше з ураженням легеневої, кишкової систем і генералізацією процесу. Назву хвороба в світі отримала від схожості забарвлення чорного різновиду вугілля — антрациту — і центральної зони сибіркового карбункулу. В Україні ще використовують, в тому числі і в офіційних медичних документах, стару назву «сибірка», що мала поширення в країнах колишнього СРСР.