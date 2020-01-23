На останній тиждень січня МОЗ України прогнозує пік захворюваності на грип.

За словами епідеміологів, найнебезпечніший штам – H1N1, у народі цей вірус називають свинячим. В Україні вже зареєстровані летальні випадки через зараження вірусом H1N1.

Упродовж минулого тижня рівень захворюваності на грип та ГРВІ значно збільшився. За медичною допомогою звернулося майже чотири тисячі жителів краю. Негативна тенденція продовжується і цього тижня. Відтак у навчальних закладах Чортківського району запровадили карантин, – повідомляє обласний лабораторний центр. Призупинили навчання і в деяких класах тернопільських шкіл.

«У Тернополі тимчасово призупинили навчання у двох класах: 4–Б класичної гімназії і 1-А школи №11. В інших класах і школах навчання триває. Середній показник захворюваності на грип і ГРВІ по школах Тернополя – 5,3 %».

Лікарі наголошують: найкраща профілактика грипу – це вакцинація. Втім, при перших ознаках хвороби радять не зволікати, а відразу звертатися до лікарів. Оскільки грип небезпечний наслідками.

Софія Романська