Свині прийдуть: десять афоризмів з коментарями

30/12/2018 Розмір тексту:

«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)

“Добре взимку :впав – і одразу ж приклав до забитого місця лід”

Не завжди. Багато хто встигає ще й смачно матюкнутися

“У нас усіх достатньо сил, щоб пережити нещастя ближнього”

А іноді – й “допомогти”

“Народ, який переміг у боротьбі за свободу, рідко коли отримує щось інше, крім нових панів”

Схоже, ми в оте “рідко коли” не потрапили

“Заздрість не знає свят”

В період з 1 до 20 січня багато хто в цьому переконається

“Людина чимось схожа на мавпу: чим вище вилазить, тим помітніша її гола сідниця”

Незайве нагадування для багатьох політиків

“Було б корито, а свині прийдуть”

Приховане гасло наступного року

“Січень – місяць виправданого алкоголізму”

Можливо. Але це зовсім не означає, що в інші місяці року країною правлять “Товариства тверезості”

“Прислужитися невдячному – невелика біда, але прийняти послугу від підлого – велике нещастя”

Застереження охочим до передвиборної гречки

“Найгірші вороги – серед колишніх друзів”

Юлія Володимирівна може кивнути на знак згоди

“Новий рік можна вважати вдалим, якщо 1 січня соромно, але не пам’ятаєш, перед ким”

Не хвилюйтеся – вдячні сусіди нагадають

Ігор Дуда