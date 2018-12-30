Свині прийдуть: десять афоризмів з коментарями
«Афоризм – це оригінальна закінчена думка, висловлена і записана в лаконічній текстовій формі, і яка потім неодноразово відтворюється іншими людьми» (Вікіпедія)
“Добре взимку :впав – і одразу ж приклав до забитого місця лід”
Не завжди. Багато хто встигає ще й смачно матюкнутися
“У нас усіх достатньо сил, щоб пережити нещастя ближнього”
А іноді – й “допомогти”
“Народ, який переміг у боротьбі за свободу, рідко коли отримує щось інше, крім нових панів”
Схоже, ми в оте “рідко коли” не потрапили
“Заздрість не знає свят”
В період з 1 до 20 січня багато хто в цьому переконається
“Людина чимось схожа на мавпу: чим вище вилазить, тим помітніша її гола сідниця”
Незайве нагадування для багатьох політиків
“Було б корито, а свині прийдуть”
Приховане гасло наступного року
“Січень – місяць виправданого алкоголізму”
Можливо. Але це зовсім не означає, що в інші місяці року країною правлять “Товариства тверезості”
“Прислужитися невдячному – невелика біда, але прийняти послугу від підлого – велике нещастя”
Застереження охочим до передвиборної гречки
“Найгірші вороги – серед колишніх друзів”
Юлія Володимирівна може кивнути на знак згоди
“Новий рік можна вважати вдалим, якщо 1 січня соромно, але не пам’ятаєш, перед ким”
Не хвилюйтеся – вдячні сусіди нагадають
Ігор Дуда
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