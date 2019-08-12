49-річний Олег Гладковський (раніше – Свинарчук), близький друг і соратник екс-президента Петра Порошенка провів свою відпустку в Іспанії. Глава корпорації “Богдан” їздив на море не один.

“Країна” опублікувала фото і відео іспанських канікул Гладковського, на яких видно, що колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони супроводжує білявка.

Вони були помічені на набережній Сан-Поль (Passeig de Sant Pol) в містечку Сагар. Це елітне курортне селище, розташоване між містами Сан-Феліу-де-Гішольс і Плайя-де-Аро. Сагар знаходиться практично в самому серці узбережжя Коста-Брава.

Як стало відомо від джерела, наближеного до Гладковського, це зовсім не його дружина. Поруч – дівчина на ім’я Ілона, з якою він перебуває у близьких стосунках вже більше року.

33-річна Ілона Ярмолюк народилася у Ланівцях, що на Тернопільщині, але давно вже живе в Києві.

Дівчина досить відома в журналістських і політичних колах. Вона працювала кореспондентом на декількох українських сайтах, а також помічницею багатьох депутатів: покійної Ірини Бережної (“Партія регіонів”), Іштвана Гайдоша ( “Партія регіонів”) і Андрія Артеменка, члена фракції Радикальної партії, якого незабаром з неї виключили і позбавили мандата.

У 2014 році вона навіть балотувалася в народні депутати по 112 округу, але до Верховної Ради не пройшла. Також у 2014 році Ілона працювала керівником міжнародного відділу “Правого сектора”.

Як активістка громадської організації “Солідарність правих сил” (заснував Андрій Артеменко – Ред.), Дівчина в червні 2015 року відвідала Донецьку і Луганську області.

Пізніше Ілона перейшла працювати до Ради національної безпеки і оборони України, де і стала помічницею Олега Гладковського (був першим заступником секретаря РНБО). Вони пропрацювали разом декілька років, а ось уже рік як їх відносини переросли з робочих в особисті.

Після публікації “Країни” дівчина закрила публічний доступ у соціальні мережі і видалила велику кількість фотографій. Однак журналісти встигли частину з них зберегти.

Ілона вже була заміжня, але, за інформацією видання, не проти оформити відносини з Олегом Гладковським. Причому, після публікації “Країни” і сімейного скандалу, що виник після цього, у неї з’явилися всі шанси втілити у життя свої наміри.

Однак є проблема. Олег Гладковський одружений, у нього троє синів. При цьому за час свого шлюбу бізнесмен дуже багато свого майна записав на дружину. Його дружина Юлія, згідно його декларації за 2018 рік, володіє великою кількістю нерухомості. Зокрема на неї записані: 15 і 8,9 сотки землі, а також особняк (863 кв. м) в селищі Козин (Конча-Заспа під Києвом), 6 соток і будинок (294 кв. м) в селищі Гора (Бориспільський район, Київська обл.), дві квартири (419 та 76 кв. м.) та два гаражі в Києві.

Також Юлія є власницею вази Versace, колекції брендових годинників: Chanel, Breguet, Carrera і Louis Vuitton, а в її гардеробі є дві шуби італійського будинку моди Valentino і пальто Roberto Cavalli. Дружина Свинарчука задекларувала ювелірні прикраси Damiani, а також приємні дрібниці: 5 мармурових статуй, мармуровий фонтан і насос для фонтану з Італії, столовий і спальний гарнітури.

Автомобіль за документами у неї MASERATI GHIBLI 2013 року випуску, який на момент покупки коштував 1048519 гривень, коли за $1 просили 7,99 гривень. Тобто “Мазератті” обійшлася в $131228.

Що стосується грошових активів, то за 2018 рік готівкою у неї було $35 000 і 1100000 гривень, а на банківських рахунках – $1280790, €109269 і 5484 гривень.

Але найцікавіше навіть не це.

Як вже писала “Країна”, сім’я Гладковського володіє компаніями, на яких числиться численна елітна нерухомість в Іспанії. Так, саме на фірму його дружини Toulousse Investments SL оформлена вілла на 1729 квадратних метрів, розташована в дуже престижному районі Ла Загалета.

Також подружжя Гладковських простежується і в історії компанії Cremel System Sl. Власником цієї юридичної особи також є Юлія Гладковська. При ній у Cremel зайшло понад € 2,5 млн і була оформлена угода про покупку за €900000 будинки в котеджному містечку Jardines del Mar.

Це все дуже великий спрут компаній і нерухомості, записаних на них, в яких фігурують екс-президент Петро Порошенко, його соратники Ігор Коненко і Олег Гладковський (Свинарчук).

Фактичними власниками всього цього добра є Порошенко і його найближче оточення. Але юридично дуже багато записано саме на структури Юлії Гладковської. І остання, в разі розлучення, може піти на принцип, фактично пустивши по світу і свого чоловіка і, почасти навіть Петра Порошенка. Ну або зажадає значної компенсації. Що також буде для Свинарчука і Порошенка досить затратним.

Варвара Квітка, Країна