Верховна Рада України 30 травня почала розглядати постанову про відставку Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Нагадаємо, після того, як новообраний Президент України Володимир Зеленський закликав членів уряду піти у відставку, Володимир Гройсман заявив про наміри піти з посади. На думку народного депутата від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головка, уряд Гройсмана побудував дві України, які абсолютно протилежні.

– Уряду під керівництвом Володимира Гройсмана вдалося побудувати дві України. Одна Україна – це країна дуже заможних, успішних та багатих олігархів і наближених до них осіб, які себе прекрасно почувають. Такі як Косюк отримують з державної дотації підтримки на більше півтора мільярда доларів за часи вашого правління. Друга країна – це країна злиднів і бідності. Це – коли селяни не мають можливості реалізувати свою продукцію. Це – коли вони за копійки продають молоко. Це – коли ви скасували постанову про регулювання цін на товари першої необхідності. Люди не можуть платити за комунальні послуги, сьогодні борг зріс в 6 разів й становить 80 мільярдів гривень. Натомість у вас є інша країна, яку ви побудували. Країна для заможних, дуже мажорних керівників. Таких як Коболєв, Вітренко, які знахабніли та умудряються під вашим прикриттям призначати собі космічні премії у 1,5 мільярдів гривень, заробітні плати, на які вони не заслуговують і не несуть жодної відповідальності, – заявив під час виступу у ВРУ Михайло Головко.

Окрім цього, народний депутат наголосив на тому, що необхідно вважати кошти заробітчан інвестиціями та не оподатковувати їх.

– Ви дійсно побудували дві країни. Одну – для олігархів та свого друга Ахметова, яким ви за безцінь віддаєте «Теплокомуненерго», «Обленерго», приватизовуєте інші стратегічні об’єкти. Натомість у другій країні немає робочих місць, мільйони українців виїжджають на заробітки, мої родичі та близькі люди, які не можуть тут знайти можливості реалізувати себе в українській державі. Ви сьогодні позбавляєте майбутнього їхніх сімей. Сьогодні вони є основним інвестором нашої держави. Понад 10 мільярдів доларів в рік завозять в Україну саме заробітчани, а не ваші ефемерні інвестори. Де ваші інвестиції?! Немає іноземного інвестора. Україніці – основний інвестор, а ви реєструєте закони, якими хочете оподатковувати наших заробітчан. Натомість «Свобода» пропонує їх підтримувати. Давайте вважати кошти заробітчан інвестиціями й не оподатковувати їх. Давайте поставимо на голосування антиолігархічний пакет законів, які пропонує ВО «Свобода». Давайте ліквідовувати офшори. Поверніть їх в Україну. Усі реформи – провалені. Податкова реформа, міністерства фінансів, митна реформа. Навколо суцільна корупція, а цього ніхто не помічає. І тому, звісно, «Свобода» буде голосувати за відставку уряду Гройсмана, вважаючи його одним із найгірших урядів в історії України, – підсумував Михайло Головко.