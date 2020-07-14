Прохолодне повітря охоплюватиме Тернопільщину і протягом наступної доби.

За прогнозами Укргідрометеоцентру, денні температурні показники коливатимуться в межах 18 — 20 градусів тепла. Додаватимуть прохолоди і пориви вітру.

Погодні умови західного регіону України все ще відчуватимуть вплив атмосферного фронту. Відтак літнього тепла поки чекати марно. Упродовж доби буде прохолодно, а також переважно обійдеться без опадів.

“Свіже навіть прохолодне повітря 14 липня охоплюватиме більшість території України. Протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +18 +23 градусів. Вітер повіватиме з північного заходу і періодичними поривами додаватиме прохолоди”, – розповідає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами синоптиків, наприкінці тижня на Тернопільщині дещо потеплішає. Втім, разом із підвищенням температурних показників повернуться опади.

Софія Романська