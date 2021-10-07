Розібратися в хитросплетіннях української політики майже так само непросто, як і в інноваціях тернопільського комунального транспорту. Або входах, виходах і відділах місцевого “Епіцентру”, куди мене днями вперше в житті занесло – можна зовсім ненароком і з глузду з’їхати…

Ім’я, яке нині найчастіше лунає з телеекрана – Дмитро Разумков. Він був людиною команди (ще недавно такої дружної), чи вирішив відколотися від неї задля одної йому відомої мети?

Він ретельно дотримувався регламенту ВР (як стверджують його прихильники), чи злісно його порушував (як заявляють ще недавні друзі – слуги народу)? І не догодив він останнім тим, що був поряднішим та чеснішим за багатьох з них і, судячи з прізвища, розумнішим, чи якраз навпаки? І тепер, коли його “пішли” з поста спікера, то пішов він в іпостасі великомученика, чи з ганьбою? Висловлю особисту думку: суто фізіогномічно тепер вже екс-спікер виглядає, сказати б, пристойніше і викликає трохи більшу довіру, ніж ті, хто останнім часом найбільше жбурляв у нього ваговиті політичні каменюки. Можливо, тому, що вони асоціюються з танцями у вишиванках в сумнівних нічних закладах і довірливими розмовами з колегами про “корабельні сосни” – як характерну ознаку їхньої партійної соратниці? Можливо. Розважливий і статечний Разумков на цьому, здається, жодного разу не попадався…

Що робитиме він далі? Сам “вигнанець” з-за столу президії ВР зі своєю традиційною, наче “наклеєною”, скромною усмішкою повідомив, що тепер збирається реалізувати себе на посаді народного депутата. Ця сама його усмішка містить ще й значну дозу загадковості й говорить на користь того, що плани Дмитра Разумкова простягаються трохи далі…

А взагалі – спробуй, розберися в українських політичних хитросплетіннях. Краще вже з’їздити в “Епіцентр” – наступного разу, думаю, орієнтуватимуся в його “нутрощах” уже впевненіше…