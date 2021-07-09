Відійшла у вічність відома краєзнавиця з Тернопільщини, керівник музею Володимира Гнатюка у селі Велеснів Романа Черемшинська.
Про це повідомляє Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації.
“Колектив департаменту культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації щиро сумуємо з приводу непоправної втрати – передчасної смерті Черемшинської Романи Степанівни.
Романа Черемшинська очолювала обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у с. Велеснів.
Висловлюємо слова співчуття рідним та близьким, колегам Романи Степанівни.
Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях всіх, хто її знав, любив та шанував, а Господь прийме її світлу душу у Царство Небесне”, – ідеться у повідомленні.
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