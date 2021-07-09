Відійшла у вічність відома краєзнавиця з Тернопільщини, керівник музею Володимира Гнатюка у селі Велеснів Романа Черемшинська.

Про це повідомляє Управління культури Тернопільської обласної державної адміністрації.

“Колектив департаменту культури та туризму Тернопільської обласної державної адміністрації щиро сумуємо з приводу непоправної втрати – передчасної смерті Черемшинської Романи Степанівни.

Романа Черемшинська очолювала обласний комунальний етнографічно-меморіальний музей Володимира Гнатюка у с. Велеснів.

Висловлюємо слова співчуття рідним та близьким, колегам Романи Степанівни.

Нехай добрий, світлий спомин назавжди залишиться у серцях всіх, хто її знав, любив та шанував, а Господь прийме її світлу душу у Царство Небесне”, – ідеться у повідомленні.