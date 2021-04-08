Світло без ртуті: у Тернополі замінили понад 1400 вуличних ліхтарів

Відповідно до титульного списку капітального ремонту вуличного освітлення, у Тернополі триває оновлення ліхтарів та заміна старих ртутних ламп на нові світлодіодні.

Паралельно з цим, модернізація системи зовнішнього освітлення проводиться у місті і в рамках спільного проєкту Тернопільської міської ради та Північної екологічної фінансової корпорації (Nordic Environment Finance Corporation – NEFCO) «Світло без ртуті».

Станом на початок квітня, близько 80% із запланованих робіт уже виконані – в місті оновлено більше 1400 вуличних ліхтарів та прокладено 44 км кабельних ліній.

Загалом, в рамках проєкту на близько 40-ка вулицях Тернополя замінено старі світильники з ртутними лампочками на сучасне енергоефективне LED-освітлення.

«Світло без ртуті» впроваджуватиметься у місті до середини 2021 року. За цей період буде замінено величне освітлення на близько 50-ти вулицях.

Нагадаємо, днями за кошти бюджету громади було придбано сучасний автопідйомник, що допоможе працівникам КП «Тернопільміськсвітло» якісно і швидко виконувати усі висотні роботи.