Світла не буде: підлітки зняли дріт з лінії електропередач

Таємне викрадення чужого майна вчинене за попередньою змовою групою осіб інкримінують працівники відділення поліції № 1 ( м. Шумськ) Кременецького РВП двом неповнолітнім мешканцям району.

На лінію «102» надійшло звернення від директора одного із приватних підприємств. Чоловік попросив розшукати невідомих осіб, які демонтували понад 1200 метрів алюмінієвого дроту лінії електропередач.

У ході перевірки даної інформації, поліцейські встановили осіб причетних до протиправного. Ними виявилися парубки 2004 та 2005 років народження. Вони розповіли, що хотіли продати викрадене задля легкого заробітку.

Тепер їм доведеться відповісти за скоєне відповідно до частини 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Їм загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.