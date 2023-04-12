Жорстока війна забрала ще одного українського захисника. Захищаючи рідну землю, у Донецькій області загинув уродженець Тернополя Андрій Мозіль.

Трагедія сталася 10 квітня у селі Роздолівка. Важку звістку повідомили у Байковецькій об’єднаній громаді.

Герой все своє дитинство провів у селі Байківці. Тут живе багато його близьких людей. Цього року, 24 вересня, Андрію виповнилося б 31 рік…

“Назавжди у нашій пам’яті хлопець залишиться світлою та чуйною людиною, справжнім українським патріотом.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та побратимам загиблого.

Молімося за упокій душі новопреставленого воїна Андрія, який до останнього подиху та биття серця боронив рідну землю! Нехай Господь прийме його у свої обійми, втамує біль і заповнить пустку в наших серцях…”, – зазначають на сторінці громади.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!