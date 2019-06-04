Із прапорами, плакатами в руках стояли сьогодні, 4 червня тернопільські активісти під будівлею управління Нацполіції – висловлювали протест щодо нещодавнього жорстокого вбивства поліцейськими хлопчика в Київській області.

Смерть 5-річного Кирила Тлявова просто на подвір’ї від пострілу п’яних поліцейських у Переяславі-Хмельницькому збурила суспільство. Як повідомляють Тернополяни, близько п’ятдесяти активних містян, переважно представників націоналістичних організацій та громадських активістів, влаштувати біля установи мітинг-протест «Безкарність вбиває». Люди (частина в балаклавах) тримали в руках плакати з гаслами: «Йому було 5. А скільки дадуть вбивцям?»; «Мовчання, вседозволеність – вбивають»; «Безкарність вбиває»…

Учасники протесту вишикувалися півколом, вшанували убиту дитину хвилиною мовчання, а опісля прозвучали звернення активних представників громадськості.

Присутні вимагали відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та голови Національної поліції України Сергія Князєва, які першочергово несуть відповідальність за провал у реформуванні поліції.

На завершення мітингу націоналісти запалили декілька димових шашок, після чого люди засвітили лампадки, поклали квіти й іграшки біля стін поліції.

Додамо, що через вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому активісти скликають другий – вже всеукраїнський – мітинг під управліннями поліції усіх міст. Акція називається “Безкарність вбиває”. Відбулася вона 4 червня о 19 годині по всіх містах України. Активісти закликають людей не бути байдужими, оскільки вбивство 5-річного Кирила – це трагедія не лише однієї родини, а всього українського суспільства.