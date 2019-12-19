Упродовж доби на Тернопільщині зберігатимуться порівняно високі температурні показники, а місцями ще потеплішає, повідомляє Укргідрометеоцентр. Опади малоймовірні.

Жителі краю упродовж доби зможуть насолоджуватися теплом, оскільки суттєвих погодних змін наразі не передбачають.

«У західних областях протягом дня буде +8 +13 градусів, проте на решті території передбачається дещо свіжіше повітря: +5 +9 градусів. Опадів 19-го грудня в Україні не буде. Вітер очікується південно-східним, помірним. 20-го грудня похолодає ще на 2-4 градуси, проте вже 21-го грудня температура повітря знову підвищиться», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Отже, грудневі погодні умови у західному регіоні України будуть мінливими. Такі перепади можуть позначатися на самопочутті метеозалежних краян. Втім, за попередніми прогнозами синоптиків, снігів і морозів поки чекати марно.

Софія Романська