Святий Миколай не забув прийти і до самотніх тернополян

20/12/2018 Розмір тексту:

У Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування влаштували свято для одиноких і малозабезпечених жителів міста. Для них організували святковий обід у благодійній їдальні, а також вручили солодкі подарунки.

З вітальними словами до одиноких краян звернулися представники міської влади і священики. А вокальний квартет «АКОРД» організував благодійний концерт.

«Святого Миколая називають Чудотворцем, і це правда. Адже саме в цей день виконуються всі найзаповітніші мрії. Ось і в Тернопільському міському територіальному центрі соціального обслуговування населення ми вирішили зробити свято для одиноких та малозабезпечених жителів міста», – зазначив директор територіального центру Віталій Хоркавий.

До учасників свята звернувся настоятель церкви Зарваницької Божої Матері о. Роман Ваврух. Він, зокрема, розповів присутнім про життя св. Миколая, звертаючи увагу на його велику любов до ближніх, хворих, бідних і потребуючих. «Святий Миколай жив дуже давно, однак люди і сьогодні про нього пам’ятають, адже святий Миколай жив любов’ю і добротою до ближніх. В кожній людині, особливо в найбільш потребуючих, він бачив самого Бога. Такі відвічні цінності як любов, доброта, милосердя та допомога потребуючим будуть завжди актуальними», – наголосив о. Роман.

Нагадаємо, у рамках акції «Миколай про тебе не забуде» подарунки розвезли дітям із малозабезпечених, неблагополучних сімей і сиротам.

Софія Романська