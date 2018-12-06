Святому Миколаю потрібні помічники

06/12/2018 Розмір тексту:

Чотирнадцятий рік поспіль у Тернополі проводять благодійну акцію «Миколай про тебе не забуде». До десятого грудня збирають кошти та складники для подарунків. Напередодні дня святого Миколая фасують подарунки. А 18-19 грудня розвозять їх у домівки малозабезпечених та багатодітних сімей, сімей, котрі опинились у скрутному становищі, дітям-сиротам та напівсиротам. Займаються цим Тернопільсько-Зборівська архиєпархією УГКЦ, члени комісії у справах молоді та молодіжні волонтерами. Та організатори запрошують приєднатися до акції усіх жителів міста.

– Коли готуємось до цієї акції нам потрібно багато подарунків, коштів, – каже Орест Павліський, голова комісії у справах молоді Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ. – Фактично ми все це робимо не маючи нічого, віддаємо це в опіку святого Миколая, і ще не було такого року, щоб ми цю акцію не зробили. Присутність у ній кожного тернополянина – священика, мирянина, дорослого – завжди є бажаною для нас. Є різні ділянки, до яких можна долучитися: фабрика святого Миколая для дітей, молоді та студентів, де пакують подарунки, для людей заможних допомога в тому, щоб ми мали за що цю акцію зробити, а кульмінаційний момент це – вручення дітям подарунків, які ми зібрали. Це може зробити кожен, хто має власний транспорт. Адреси потребуючих діток розділені по районах міста, тож водій може взяти подарунки і завезти їх на певні вулиці. Я особливо чекаю цього моменту коли зможу завезти подарунки їм від Миколая, подарувати їм частинку нашої любові, нашої доброти. Це чудові емоції. Це свято, яке дає нам можливість вірити у Бога, вірити, що є добрі люди, у те, що про нас не забувають. Запрошую дорослих і дітей, незалежно від віку і конфесії, до співпраці, будемо раді всіх бачити. Дякую міській раді, численним жертводавцям, які щороку нам допомагають. Знаємо, що ми це зробимо тому, що є люди, які нам допоможуть.

У Тернополі, як зазначила координатор акції Ірина Бревко, є близько двох тисяч потребуючих діток віком до 12-ти років. Їх перелік складають на основі отриманої інформації із садочків та шкіл, також парафіяни у храмах можуть заповнити бланки реєстрації, у яких вказують, що на парафії є потребуюча сім’я. Ці дані щороку оновлюють. До подарунка, який отримають дітки входять іграшки, канцелярське приладдя, засоби особистої гігієни, цукерки.

– Щосуботи, до 18 грудня, у храмі священомученика Йосафата на Лучаківського,5А проходить пакування пряників, – розповіла Ірина Бревко, координатор акції. – Потім наші волонтери продають їх біля храмів УГКЦ в Тернополі, також їх можна у кав’ярнях придбати. За кошти виручені за пряники ми купуємо складники подарунків. Закликаємо усіх бажаючих долучитися до акції у будь-який із способів. Бути волонтером- помічником святого Миколая – приходити на фабрику святого Миколая, яка діє при храмі на вулиці Лучаківського 5А, пакувати подарунки. З 15 грудня щодня буде робота на фабриці: збір складників подарунків, розфасовування їх по складах, та 18 числа розвезення подарунків дітям. Нам потрібно багато волонтерів тому, що підготовка триває впродовж місяця, але кульмінація – кілька годин ввечері 18 грудня з 17.00 і до 21.00, тобто це 4-5 годин коли можемо прийти до дітей. Тому потребуємо великої кількості волонтерів, щоб можна було охопити усіх дітей за списком, у нас їх є близько двох тисяч, щоб усі вони отримали подарунки. Також збираємо складники подарунків: іграшки, солодощі, канцелярське приладдя та засоби особистої гігієни. Якщо є люди, які хочуть долучитися до акції і допомогти із цими складниками, то ми ласкаво запрошуємо ці речі приносити у храми УГКЦ в Тернополі і в школи. З 10 грудня ми транспортуватимемо їх на фабрику. По церквах та у ряді громадських закладів розміщені скриньки для складання пожертв, вони з нашими афішами. На ці кошти ми докупимо ті складники подарунків, яких нам не вистачає. До 10 грудня збираємо ці всі складники подарунків на фабриці, розсортовуємо окремо: канцелярське приладдя, засоби гігієни, цукерки, іграшки. Ми все обліковуємо, аналізуємо чого не вистачає і за кошти зі скриньок та від продажу пряників докуповуємо складники і мандарини.

Помічниками святого Миколая, які допомагають пакувати подарунки можуть стати учні 10-11 класів і студенти. Розносити подарунки дітям будуть тільки ті, кому виповнилося 18-ть років. Також організатори запрошують до співпраці водіїв. Усі деталі акції «Миколай про тебе не забуде» можна дізнатися тут.

Ольга Трач