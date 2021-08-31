Свято Першого дзвоника пройде у всіх школах Тернопільської громади першого вересня. За яким сценарієм проходитимуть урочистості кожен навчальний заклад вирішував самостійно.

– Свято Першого дзвоника та урочисті лінійки відбудуть в школах 1 вересня, як завжди, – каже Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Кожна школа підготувала до цієї події власний сценарій. На шкільній раді вирішували, яким чином їх проводити. Як правило, це буде на свіжому повітрі – на шкільних чи спортивних майданчиках. Чи будуть присутні всі учні школи чи тільки перших і випускних класів педагогічні ради вирішували самостійно. Школа може відмовитись від проведення Дня Знань, але цього свята очікують, як учні, так і педагоги, тому воно буде у всіх школах без винятку, а в якому форматі – це вже на розсуд закладу.

Зважаючи на епідемічну ситуацію більшість закладів проведуть урочисті лінійки тільки для першачків та випускників. Для інших учнів відбудеться один святковий урок або інші короткі заходи. Наприклад, у Тернопільському навчально-виховному комплексі «Школа-ліцей №6 імені Назарія Яремчука» Свято зустрічі з нагоди початку навчання пройде для 1 та 11 класів першого вересня о 8.30 біля центрального входу. Для 2-4 класів проведуть урок «Радість зустрічі», для 5-7 класів урок «Радість зустрічі» та святкові гутірки. А 31 серпня на спортмайданчику відбудеться шкільна вечірка о 18.00 для 8-11 класів.

Фото із сайту шостої школи