З наближенням свят у Тернополі посилюють контроль за дотриманням карантину.

Мобільні групи у складі поліцейських і муніципальних інспекторів відстежуватимуть санітарно-епідемічні правила та перевірятимуть сертифікати вакцинації.

Перевірки відбуватимуться на ринках, у магазинах, інших громадських закладах. Зокрема, поліціянти звертатимуть увагу на дотримання маскового режиму.

“У святкові дні більшатиме населення, що на ринках, так і в торгово-розважальних закладах. Просимо, щоб люди дотримувалися маскового режиму, інших обмежень, які діють на цей момент, які передбачені постановою Кабміну. Ми працюємо спільно із Національною поліцією. Вихідними дещо підсилили роботу. Цього тижня вступили в дію нові правила карантину, багато що залежить від самих підприємців, якщо колективи вакциновані, то обмеження на них діяти не будуть”, – зазначив начальник міського управління Держпродспоживслужби Іван Гавришків.

Протягом тижня поліцейські склали близько півсотні адміністративних протоколів через порушення правил карантину. Матеріали спрямували до суду.