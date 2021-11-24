Головну новорічну ялинку почали встановлювати на Театральному майдані Тернополя. Завершити роботи комунальники планують до 10 грудня. Цього дня заплановане й відкриття зеленої красуні.

Комунальники вже облаштували металевий каркас. Далі прикріплятимуть штучні гілки хвої. «Ялинка у Тернополі завжди дуже подобалася акуратністю і вишуканістю. Вона майже пів зими прикрашає наше місто та дарує граний настрій. Сподіваємося, що цього року вона буде ще красивішою, яскравішою», – каже тернополянка Уляна Бойчук.

Головну ялинку міста прикрашатимуть 3D-ілюмінацією та різнокольоровими скляними іграшками. Тернополяни можуть самостійно виготовити іграшки та почепити їх на зелену красуню. Як зазначив начальник міського управління ЖКГ Олег Соколовський, висота ялинки сягатиме, як і торік, 18,5 метрів. На Театральному майдані також діятимуть атракціони, ярмарок та новорічні фотозони.