На День Незалежності в Україні пануватиме суха сонячна погода, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

Температура повітря у західних областях протягом дня коливатиметься близько +24 +29 градусів вище нуля.

Погодні умови цими вихідними на Тернопільщині сприятимуть відпочинку біля водойм, а також прогулянкам просто неба. Оскільки температурні показники будуть помірно високими, а прохолоди додаватимуть пориви вітру.

«Антициклон визначатиме метеоумови в більшості областей. Відтак у більшості регіонів вітер буде поривчастим, подекуди до сильного. Наступний тиждень суттєвих змін у погоді не принесе. В Україні переважатиме суха погода, високий атмосферний тиск, на заході буде тепло, до помірної спеки», – розповідає Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, завершуватиметься календарне літо комфортною теплою погодою.

Софія Романська