На Тернопільщині розгорівся гучний скандал. Адже на території Свято-Успенської Почаївської Лаври на цвинтарі біля хрестів висадили помідори.

Про це повідомляє видання Телеграф.

Як пише директор Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника Василь Ільчишин, в червні цього року на цвинтарі при храмі росла трава.

“Помідори на могилі, мабуть, дуже смачні! Іншого я і не чекав побачити на території Почаївської Лаври! Тобто, аж такого точно не очікував! Досліджував цей хрест в червні і там була травичка, а сьогодні ростуть помідори”, — йдеться у повідомлені.

Ця подія вже набула суспільного резонансу у мережі. Українці відреагували по-різному: хтось посміявся та пожартував, але є ті, кого це обурило. Були й люди, які сумнівались, що хрест то надгробок, але Ільчишин зазначив, що у могилі спочиває “Раба Божа Марія”.

Зауважимо, що Свято-Успенська Почаївська Лавра контролюється Українською православною церквою Московського патріархату (УПЦ МП).

Нагадаємо, що в Україні вже тривалий час обговорюється заборона УПЦ МП, проте на липневому засіданні Ради голосування щодо цього законопроєкту так і не було розпочато.