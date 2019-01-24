Свята завершилися: у Тернополі розбирають головну ялинку

24/01/2019 Розмір тексту:

Тернопільські комунальники взялися за демонтаж головної ялинки на Театральному майдані. Вчора з новорічної красуні познімали всі іграшки та гірлянди, а за три дні обіцяють завершити цю роботу.

На Театральному майдані працюють фахівці КП «Тернопільміськсвітло». За їхніми словами, на демонтаж новорічної ілюмінації у Тернополі виділено кілька днів. Більшість робіт, пов’язаних з демонтажем, планують завершити уже завтра.

Як раніше повідомив заступник начальника управління житлово-комунального господарства ТМР Андрій Дроздовський, цього року головну ялинку міста прикрашало 280 іграшок. Висота головної ялинки міста сягала вісімнадцяти метрів. Усі прикраси комунальники вже зібрали та відклали до наступного року. Ковзанка та будиночки поки що працюватимуть.

Нагадаємо, новорічна красуня прикрашала центр Тернополя з 18-го грудня.

Софія Романська