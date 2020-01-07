Святий вечір об’єднав гвардійців ІІ Галицької бригади. За столом з пісними стравами зібрались і строковики, і військовослужбовці за контрактом, і офіцери бригади.

Розпочали вечерю з молитви. Капелан бригади Андрій Сіданич закликав військових бути вдячними за життя, здоров’я, державу.

«Ми зібрались тут не лише на вечерю, а й згадати про народження Ісуса, про те, що він значить для кожного з нас. Він дарує надію кожному, хто вірить. Тому важливо, як ніколи, задуматися про значення Різдва для кожного з нас. Хай Новонароджений Ісус дарує усім мир і радість».

Після молитви та вечері, за давньою традицією, до оселі має завітати вертеп. Не оминув він і гвардійців. Театралізоване дійство про народження Ісуса Христа вони підготували власними силами. Разом з вертепом усі присутні колядували та прославляли народження Христа.

Софія Романська