Священники з Тернопільщини моляться за український народ і перемогу на святій горі Афон. ФОТО

Священнослужителі Православної церкви України з Тернополя, Львова та Чернігова відвідали монастирі Афону.

Про це Суспільному повідомив настоятель Свято-Троїцького собору Тернополя отець Миколай Зінкевич.

За його словами, моляться за український народ, військо та перемогу України. Під час паломництва священнослужителі відвідали монастир Ксенофонт. Це один із двадцяти монастирів Святої Гори Афон. Там у 2018 році був написаний Томос про автокефалію Православної церкви України.

Делегація вирушила з благословення предстоятеля Православної церкви України Епіфанія та митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора.

Фото: Іван Заяць