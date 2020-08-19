Рада церков у Тернополі зібрала представників усіх найбільших конфесій, які діють у нашому краї. Вони домовилися ретельно дотримуватися усіх карантинних вимог під час богослужінь.

19 серпня християнські конфесії відзначають Преображення Господнє. Жителі краю традиційно беруть участь у святкових богослужіннях та освячують овочі і фрукти. Втім, цьогоріч усі дійства повинні відбутися з дотриманням карантинних вимог.

“Нові умови поставили перед нами нові виклики до проведення іншого способу служіння, який ми трохи призабули, але тепер відновляємо. Церква з дуже великим розумінням ставиться до карантинних вимог. Ми розуміємо причини, а також наслідки недотримання карантинних вимог. Ретельно ставимося до карантинних вимог у храмах, зокрема, що стосується маски, антисептиків, прибирання храмів, провітрювання. При можливості стараємося служити на дворі. Великі масові заходи стараємося не організовувати”, – каже канцлер Бучацької єпархії УГКЦ Олег Вільховецький.

Релігійні діячі запевнили, що продовжують молитися за подолання епідемії COVID-19 та за здоров’я лікарів, які перебувають на передовій цієї боротьби.

Софія Романська

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