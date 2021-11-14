Продуктові набори роздали священники Архикатедрального собору потребуючим жителям Тернополя. Таким чином представники духовенства заохочували інших до милосердя і доброти.

Благодійну ініціативу присвятили Всесвітньому дню бідних, який відзначають в Україні 14 листопада. Священнослужителі храму роздали потребуючим продуктові набори, які приготували небайдужі люди та волонтери.

“Така допомога для нас, старших людей, дуже потрібна. Зараз непростий час, прожити на ті гроші, які ми отримуємо, дуже складно. Тому коли отримуємо таку допомогу, це тішить. Людей, яким потрібна допомога, багато. Вдячні всім, хто робить добро і проявляє милосердя”, – каже тернополянка Ольга Гук.

Благодійні акції біля Архикатедрального собору проводять щотижня. Окрім продуктових наборів, потребуючі жителі міста також отримують теплі сніданки.