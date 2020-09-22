20 вересня архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк візитував парафію УГКЦ св. Юрія Переможця села Гаї-за-Рудою Залозецького деканату з нагоди 30-тиліття її заснування.

Архиєпископ очолив Божественну Літургію у співслужінні декана Залозецького о. Василя Небесного, настоятеля місцевого храму о. Івана Шварчовського та за участю вірних парафії, повідомляє прес-служба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ.

Митрополит Василій здійснив чин освячення новоспорудженого кивоту, каплиці для освячення води на подвір’ї храму та оновленого фасаду церкви. Особливо піднесеною стала проповідь архиєрея, у якій він говорив про любов до Бога та ближнього. Кир Василій просив батьків виховувати дітей у любові, вчити їх особистим прикладом любити Бога.

Владика подякував громаді вірних за жертовність та наполегливу працю на благо святині, особливо відзначив старанну душпастирську працю о. Івана Шварчовського, якому вручив церковну нагороду – золотий нагрудний хрест.

Свято завершилося урочистим водосвяттям та співом духовного гімну «Боже, великий, єдиний».