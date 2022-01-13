На Тернопільщині від коронавірусу помер 63-річний священник УПЦ МП.

9 січня в Свято-Георгіївському храмі УПЦ МП села Бриків, що на Шумщині, відбулося відспівування новопреставленого настоятеля храму протоієрея Віктора Омельчука. Чин погребіння очолив митрополит Тернопільський і Кременецький Сергій у співслужінні багаточисленного духовенства, повідомляють у фейсбук-спільноті «Шумщина православна».

63-річний священник помер від ускладнень після коронавірусної хвороби. Поховали отця Віктора на подвір’ї храму, будівництву якого він присвятив останні роки свого життя.

Душпастирство священника УПЦ МП проходило доволі напружено. У 2019 році більшість його парафіян перейшли до Православної церкви України, втім отець Віктор до кінця залишився вірним служителем Московського патріархату. Завдяки фінансовій підтримці власника мережі заправок «БРСМ-Нафта» Андрія Біби він зміг у короткі строки відбудувати новий храм, який освятили вже у грудні 2020 року.

Цікаво, що парафію УПЦ МП у Брикові так і не вдалося зареєструвати. Нові норми законодавства вимагають вказувати у назві громади її належність до церкви країни-агресора, що наразі невигідно її представникам в Україні. Саме тому храм для вірян довелось будувати на території приватної садиби, оформивши його як господарську будівлю.



