12 липня 2021 року відбулася інтронізація єпарха Мельбурнського в катедральному соборі Верховних апостолів Петра і Павла. Разом з цим розпочалось його служіння як єпископа Мельбурнської єпархії для українців-католиків в Австралії, Новій Зеландії та Океанії.

«Ми всі становимо одне Христове Тіло, ім’я якого Церква: я як єпископ, священники, диякони, сестри-монахині і ви, миряни. Служіння єпископа чи священника не буде до кінця звершуватись, коли не буде вас, мирян. Але слід пам’ятати, що без єпископа чи священника не буде звершуватись жодне Таїнство у Христовій Церкві, яке є знаком присутності серед нас Христа. Ми всі взаємопов’язані як члени одного Тіла. І тільки в такій єдності, цілісності та разом ми можемо творити великі діла на прославу Господа», – зазначив владика у першій частині свого пастирського послання.

Єпископ окремо звернувся до священників, монашества та мирян.

«Всечесні отці та диякони! Бог покликав кожного з вас стати його «співробітником» у Його винограднику. Це велике покликання та дар, але одночасно і велика відповідальність. Ви взяли на себе «благе ярмо і легкий тагар» христового священства, щоб бути людьми молитви та обличчям милосердного Бога в сьогоднішньому світі. Господь запрошує вас бути прикладом для вірних та готовими послужити. Моє бажання послужити вам, а водночас ваша відкритість до співпраці, зможуть зробити великі речі для добра нашої Церкви», – написав єпарх Мельбурнський.

У зверненні до монашества владика вказав на важливість їхньої молитви: «Богопосвячені особи завжди становили осердя духовного та святого життя. Саме ваша посвята та служіння на теренах Мельбурнської єпархії є неоціненним даром, яким ви ділитеся з вірними наших парафій. Та все-таки, найбільшим даром для кожного з нас – є ваша щира молитва, якої так потребують наші вірні».

«Миряни для Церкви – це сучасні апостоли, які йдуть туди, куди не може прийти священник чи богопосвячена особа. Миряни покликані перемінювати своє середовище прикладом власного життя з Богом та словом навчання про Нього. Завдяки вашій відкритості, допомозі та підтримці, наша єпархія з парафіями розвиваються та є місцем зустрічі з живим Христом. Надіюся, що ми разом з вами зможемо і надалі продовжувати таку тісну співпрацю, яка була від самих початків присутності нашої Церкви в Австралії. В особливий спосіб прошу кожного із вас про молитви за духовенство та монашество, щоб ми могли вповні здійснити наше покликання», – попросив владика Микола мирян.

«Розпочинаючи своє служіння як нового єпископа Мельбурнської єпархії, я буду продовжувати та розвивати працю своїх двох попередників. Наш спільний план – це духовний розвиток наших парафій та шукання єдності з Христом через Святі Таїнства. Саме так збережемо свою ідентичність як християн третього тисячоліття. Спільними зусиллями хочемо віднайти всіх наших братів та сестер розкинутих на цих територіях та об’єднати всіх навколо Єдиної, Святої, Соборної та Апостольської Церкви», – наголосив єпарх Мельбурнський.

Микола Бичок народився 13 лютого 1980 року в Тернополі. У липні 1997 року вступив до Згромадження Найсвятішого Ізбавителя. Навчався в Україні та Польщі, здобув ліценціят з душпастирського богослов’я. 17 серпня 2003 року склав довічні обіти, а 3 травня 2005 року отримав ієрейські свячення.

Отець Микола здійснював душпастирські служіння в храмі Матері Божої Неустанної помочі в Прокоп’євську (РФ), був настоятелем монастиря Отців Редемптористів та парафії в Івано-Франківську, провінційним економом.

Від 2015 року служив на парафії святого Івана Хрестителя в Ньюарку, США, Філадельфійської архиєпархії УГКЦ.

15 січня 2020 року Папа Франциск призначив отця Миколу Бичка єпископом Мельбурнської єпархії святих апостолів Петра й Павла УГКЦ[1].

Єпископська хіротонія відбулася 7 червня 2020 року в архикатедральному соборі святого Юра у Львові. Головним святителем був предстоятель УГКЦ Верховний архієпископ Святослав Шевчук, а співсвятителями — владика Ігор Возьняк, архієпископ і митрополит Львівський, та владика Петро Лоза, єпископ-помічник Сокальсько-Жовківської єпархії[2].

Інтронізація владики Миколи Бичка відбулася 12 липня 2021 року в катедральному соборі Святих Петра і Павла в Мельбурні.