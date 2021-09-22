Сайт Факти ICTV сьомий рік складає рейтинг найпопулярніших лідерів думок у соцмережах.

Цьогоріч у списку тих, хто боротиметься за звання найкращого, мешканець Тернопільщини Олексій Філюк.

Він – український священник, який веде власний блог в Instagram та Facebook. На своїй сторінці чоловік ділиться моментами життя, іноді проводить онлайн-трансляції, пишуть Тернополяни.

Про отця Олексія знають далеко за межами Ланівців. Прославився чоловік на всю країну завдяки соцмережам, де він веде свій блог та ділиться кулінарними рецептами.

Священник організовував у рідному селі танців, ранкові зарядки, а також – акцію з приготування пельменів для воїнів на Сході. На сповідь до нього приїжджають люди з усієї області.

Голосування триватиме протягом одного місяця – з 1 до 30 вересня 2021 року. Українці оберуть п’ятьох переможців: найкращого автора у кожній з категорій ТОП-100 блогерів – Політика та економіка, Крим та Донбас, Lifestyle та Здоров’я, а також найкращого у номінації “Народний вибір”.

Урочисте оголошення результатів голосування відбудеться у жовтні.