Священник УПЦ МП з Тернопільщини разом з 20 росіянами заснував фірму з сумнівною репутацією

На другому році війни в Україні продовжує функціонувати фірма, яку заснував настоятель парафії «Святих Мефодія і Кирила» УПЦ МП м. Ланівці Польовий Василь Євстахійович разом з 20 росіянами.

Згідно даних сайту YouControl, споживче товариство «Міжнародне споживче товариство «Голден Аксіс», одним із засновників яких є священник парафії московського патріархату з Ланівців Василь Польовий, було зареєстроване в Києві у жовтні 2021 року. Воно є дочірнім до МПО «GOLDEN AXIS», що діє в росії та має філіали у більше 10 регіонах країни-агресора.

З інформації на офіційному сайті споживчого товариства ми так і не змогли дізнатися, чим саме воно займається. Втім опубліковані «схеми сотруднічєства» вкрай нагадують фінансову піраміду, сама ж фірма ставала об’єктом перевірок через фінансові махінації.

Власник «споживчого товариства», росіянин Ярослав Полянський також представлений як доктор психологічних наук, професор, віце-президент Академії проблем безпеки, оборони і правопорядку і генерал-лейтенант цієї «академії».