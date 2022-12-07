В енергосистемі України все ще зберігається суттєвий дефіцит, тому всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання. Відтак, там застосовано режим аварійних відключень.

Про це повідомляють в “Укренерго“.

“Станом на 11:00 7 грудня продовжується поетапне відновлення енергосистеми після ракетної атаки. На атомних станціях триває процес завантаження блоків, які відключались через пошкодження електромереж, до планових показників.

Зберігається складна ситуація на сході країни – ворог вчора ввечері повторно обстріляв одразу кілька об’єктів енергетичної інфраструктури, в той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17С. Наразі тривають цілодобові аварійно-ремонті роботи.

Також ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях, налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами.

В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень. Для отримання точної інформації по окремому регіону рекомендуємо стежити за повідомленнями операторів системи розподілу (обленерго). Перелік обленерго можна знайти за посиланням http://bit.ly/3tGVpah.

Це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі. Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись”, – ідеться у повідомленні компанії.